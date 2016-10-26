useResponseHeader

Use useResponseHeader to set a server response header.
This composable is available in Nuxt v3.14+.

You can use the built-in useResponseHeader composable to set any server response header within your pages, components, and plugins.

// Set a custom response header
const header = useResponseHeader('X-My-Header')
header.value = 'my-value'

Example

We can use useResponseHeader to easily set a response header on a per-page basis.

app/pages/test.vue
<script setup>
// pages/test.vue
const header = useResponseHeader('X-My-Header')
header.value = 'my-value'
</script>

<template>
  <h1>Test page with custom header</h1>
  <p>The response from the server for this "/test" page will have a custom "X-My-Header" header.</p>
</template>

We can use useResponseHeader for example in Nuxt middleware to set a response header for all pages.

app/middleware/my-header-middleware.ts
export default defineNuxtRouteMiddleware((to, from) => {
  const header = useResponseHeader('X-My-Always-Header')
  header.value = `I'm Always here!`
})