This composable is available in Nuxt v3.14+.

You can use the built-in useResponseHeader composable to set any server response header within your pages, components, and plugins.

// Set a custom response header const header = useResponseHeader ( ' X-My-Header ' ) header . value = ' my-value '

We can use useResponseHeader to easily set a response header on a per-page basis.

app/pages/test.vue < script setup > // pages/test.vue const header = useResponseHeader ( ' X-My-Header ' ) header . value = ' my-value ' </ script > < template > < h1 > Test page with custom header </ h1 > < p > The response from the server for this "/test" page will have a custom "X-My-Header" header. </ p > </ template >

We can use useResponseHeader for example in Nuxt middleware to set a response header for all pages.