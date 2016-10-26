You can use the built-in
useResponseHeader composable to set any server response header within your pages, components, and plugins.
// Set a custom response header
const header = useResponseHeader('X-My-Header')
header.value = 'my-value'
We can use
useResponseHeader to easily set a response header on a per-page basis.
<script setup>
// pages/test.vue
const header = useResponseHeader('X-My-Header')
header.value = 'my-value'
</script>
<template>
<h1>Test page with custom header</h1>
<p>The response from the server for this "/test" page will have a custom "X-My-Header" header.</p>
</template>
We can use
useResponseHeader for example in Nuxt middleware to set a response header for all pages.
export default defineNuxtRouteMiddleware((to, from) => {
const header = useResponseHeader('X-My-Always-Header')
header.value = `I'm Always here!`
})