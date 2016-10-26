Nuxt provides a logger instance that you can use to log messages with extra features. useLogger allows you to get a logger instance.

Returns a logger instance. It uses consola under the hood.

import { defineNuxtModule , useLogger } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { setup ( options , nuxt ) { const logger = useLogger ( ' my-module ' ) logger . info ( ' Hello from my module! ' ) }, } )

function useLogger ( tag ?: string , options ?: Partial < ConsolaOptions >): ConsolaInstance

tag : A tag to suffix all log messages with, displayed on the right near the timestamp.

options : Consola configuration options.