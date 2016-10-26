Nuxt provides a logger instance that you can use to log messages with extra features.
useLogger allows you to get a logger instance.
useLogger
Returns a logger instance. It uses consola under the hood.
import { defineNuxtModule, useLogger } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
setup (options, nuxt) {
const logger = useLogger('my-module')
logger.info('Hello from my module!')
},
})
function useLogger (tag?: string, options?: Partial<ConsolaOptions>): ConsolaInstance
tag: A tag to suffix all log messages with, displayed on the right near the timestamp.
options: Consola configuration options.
import { defineNuxtModule, useLogger } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
setup (options, nuxt) {
const logger = useLogger('my-module', { level: options.quiet ? 0 : 3 })
logger.info('Hello from my module!')
},
})
Resolving
Nuxt Kit provides a set of utilities to help you resolve paths. These functions allow you to resolve paths relative to the current module, with unknown name or extension.
Builder
Nuxt Kit provides a set of utilities to help you work with the builder. These functions allow you to extend the Vite and webpack configurations.