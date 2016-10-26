Nuxt provides a few utilities to work with Nuxt modules seamlessly.
npx nuxt module add <MODULENAME> [--cwd=<directory>] [--logLevel=<silent|info|verbose>] [--skipInstall] [--skipConfig] [--dev]
|Argument
|Description
MODULENAME
|Specify one or more modules to install by name, separated by spaces
|Option
|Default
|Description
--cwd=<directory>
.
|Specify the working directory
--logLevel=<silent|info|verbose>
|Specify build-time log level
--skipInstall
|Skip npm install
--skipConfig
|Skip nuxt.config.ts update
--dev
|Install modules as dev dependencies
The command lets you install Nuxt modules in your application with no manual work.
When running the command, it will:
nuxt.config file
Example:
Installing the
Pinia module
npx nuxt module add pinia
npx nuxt module search <QUERY> [--cwd=<directory>] [--nuxtVersion=<2|3>]
|Argument
|Description
QUERY
|keywords to search for
|Option
|Default
|Description
--cwd=<directory>
.
|Specify the working directory
--nuxtVersion=<2|3>
|Filter by Nuxt version and list compatible modules only (auto detected by default)
The command searches for Nuxt modules matching your query that are compatible with your Nuxt version.
Example:
npx nuxt module search pinia