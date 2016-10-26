nuxt module

Search and add modules to your Nuxt application with the command line.

Nuxt provides a few utilities to work with Nuxt modules seamlessly.

nuxt module add

Terminal
npx nuxt module add <MODULENAME> [--cwd=<directory>] [--logLevel=<silent|info|verbose>] [--skipInstall] [--skipConfig] [--dev]
ArgumentDescription
MODULENAMESpecify one or more modules to install by name, separated by spaces
OptionDefaultDescription
--cwd=<directory>.Specify the working directory
--logLevel=<silent|info|verbose>Specify build-time log level
--skipInstallSkip npm install
--skipConfigSkip nuxt.config.ts update
--devInstall modules as dev dependencies

The command lets you install Nuxt modules in your application with no manual work.

When running the command, it will:

  • install the module as a dependency using your package manager
  • add it to your package.json file
  • update your nuxt.config file

Example:

Installing the Pinia module

Terminal
npx nuxt module add pinia

nuxt module search

Terminal
npx nuxt module search <QUERY> [--cwd=<directory>] [--nuxtVersion=<2|3>]

Arguments

ArgumentDescription
QUERYkeywords to search for

Options

OptionDefaultDescription
--cwd=<directory>.Specify the working directory
--nuxtVersion=<2|3>Filter by Nuxt version and list compatible modules only (auto detected by default)

The command searches for Nuxt modules matching your query that are compatible with your Nuxt version.

Example:

Terminal
npx nuxt module search pinia