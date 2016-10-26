Nitro is an open source TypeScript framework to build ultra-fast web servers. Nuxt uses Nitro as its server engine. You can use
useNitro to access the Nitro instance,
addServerHandler to add a server handler,
addDevServerHandler to add a server handler to be used only in development mode,
addServerPlugin to add a plugin to extend Nitro's runtime behavior, and
addPrerenderRoutes to add routes to be prerendered by Nitro.
addServerHandler
Adds a Nitro server handler. Use this if you want to create server middleware or a custom route.
import { addServerHandler, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
setup (options) {
const { resolve } = createResolver(import.meta.url)
addServerHandler({
route: '/robots.txt',
handler: resolve('./runtime/robots.get'),
})
},
})
function addServerHandler (handler: NitroEventHandler): void
handler: A handler object with the following properties:
|Property
|Type
|Required
|Description
handler
string
true
|Path to event handler.
route
string
false
|Path prefix or route. If an empty string used, will be used as a middleware.
middleware
boolean
false
|Specifies this is a middleware handler. Middleware are called on every route and should normally return nothing to pass to the next handlers.
lazy
boolean
false
|Use lazy loading to import the handler. This is useful when you only want to load the handler on demand.
method
string
false
|Router method matcher. If handler name contains method name, it will be used as a default value.
You can use
addServerHandler to add a server handler from your module.
export default defineEventHandler(() => {
return {
body: `User-agent: *\nDisallow: /`,
}
})
When you access
/robots.txt, it will return the following response:
User-agent: *
Disallow: /
addDevServerHandler
Adds a Nitro server handler to be used only in development mode. This handler will be excluded from production build.
import { defineEventHandler } from 'h3'
import { addDevServerHandler, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
setup () {
addDevServerHandler({
handler: defineEventHandler(() => {
return {
body: `Response generated at ${new Date().toISOString()}`,
}
}),
route: '/_handler',
})
},
})
function addDevServerHandler (handler: NitroDevEventHandler): void
handler: A handler object with the following properties:
|Property
|Type
|Required
|Description
handler
EventHandler
true
|Event handler.
route
string
false
|Path prefix or route. If an empty string used, will be used as a middleware.
In some cases, you may want to create a server handler specifically for development purposes, such as a Tailwind config viewer.
import { joinURL } from 'ufo'
import { addDevServerHandler, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
async setup (options, nuxt) {
const route = joinURL(nuxt.options.app?.baseURL, '/_tailwind')
// @ts-expect-error - tailwind-config-viewer does not have correct types
const createServer = await import('tailwind-config-viewer/server/index.js').then(r => r.default || r) as any
const viewerDevMiddleware = createServer({ tailwindConfigProvider: () => options, routerPrefix: route }).asMiddleware()
addDevServerHandler({ route, handler: viewerDevMiddleware })
},
})
useNitro
Returns the Nitro instance.
useNitro() only after
ready hook.
import { defineNuxtModule, useNitro } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
setup (options, nuxt) {
const resolver = createResolver(import.meta.url)
nuxt.hook('ready', () => {
const nitro = useNitro()
// Do something with Nitro instance
})
},
})
function useNitro (): Nitro
addServerPlugin
Add plugin to extend Nitro's runtime behavior.
defineNitroPlugin from
nitropack/runtime within your plugin file. The same requirement applies to utilities such as
useRuntimeConfig.
import { addServerPlugin, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
setup () {
const { resolve } = createResolver(import.meta.url)
addServerPlugin(resolve('./runtime/plugin.ts'))
},
})
function addServerPlugin (plugin: string): void
|Property
|Type
|Required
|Description
plugin
string
true
|Path to the plugin. The plugin must export a default function that accepts the Nitro instance as an argument.
import { addServerPlugin, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
setup () {
const { resolve } = createResolver(import.meta.url)
addServerPlugin(resolve('./runtime/plugin.ts'))
},
})
export default defineNitroPlugin((nitroApp) => {
nitroApp.hooks.hook('request', (event) => {
console.log('on request', event.path)
})
nitroApp.hooks.hook('beforeResponse', (event, { body }) => {
console.log('on response', event.path, { body })
})
nitroApp.hooks.hook('afterResponse', (event, { body }) => {
console.log('on after response', event.path, { body })
})
})
addPrerenderRoutes
Add routes to be prerendered to Nitro.
import { addPrerenderRoutes, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
meta: {
name: 'nuxt-sitemap',
configKey: 'sitemap',
},
defaults: {
sitemapUrl: '/sitemap.xml',
prerender: true,
},
setup (options) {
if (options.prerender) {
addPrerenderRoutes(options.sitemapUrl)
}
},
})
function addPrerenderRoutes (routes: string | string[]): void
|Property
|Type
|Required
|Description
routes
string | string[]
true
|A route or an array of routes to prerender.
addServerImports
Add imports to the server. It makes your imports available in Nitro without the need to import them manually.
import { addServerImports, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
setup (options) {
const names = [
'useStoryblok',
'useStoryblokApi',
'useStoryblokBridge',
'renderRichText',
'RichTextSchema',
]
names.forEach(name =>
addServerImports({ name, as: name, from: '@storyblok/vue' }),
)
},
})
function addServerImports (dirs: Import | Import[]): void
imports: An object or an array of objects with the following properties:
|Property
|Type
|Required
|Description
name
string
true
|Import name to be detected.
from
string
true
|Module specifier to import from.
priority
number
false
|Priority of the import; if multiple imports have the same name, the one with the highest priority will be used.
disabled
boolean
false
|If this import is disabled.
meta
Record<string, any>
false
|Metadata of the import.
type
boolean
false
|If this import is a pure type import.
typeFrom
string
false
|Use this as the
from value when generating type declarations.
as
string
false
|Import as this name.
addServerImportsDir
Add a directory to be scanned for auto-imports by Nitro.
import { addServerImportsDir, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
meta: {
name: 'my-module',
configKey: 'myModule',
},
setup (options) {
const { resolve } = createResolver(import.meta.url)
addServerImportsDir(resolve('./runtime/server/composables'))
},
})
function addServerImportsDir (dirs: string | string[], opts: { prepend?: boolean }): void
|Property
|Type
|Required
|Description
dirs
string | string[]
true
|A directory or an array of directories to register to be scanned by Nitro.
opts
{ prepend?: boolean }
false
|Options for the import directory. If
prepend is
true, the directory is added to the beginning of the scan list.
You can use
addServerImportsDir to add a directory to be scanned by Nitro. This is useful when you want Nitro to auto-import functions from a custom server directory.
import { addServerImportsDir, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
meta: {
name: 'my-module',
configKey: 'myModule',
},
setup (options) {
const { resolve } = createResolver(import.meta.url)
addServerImportsDir(resolve('./runtime/server/composables'))
},
})
export function useApiSecret () {
const { apiSecret } = useRuntimeConfig()
return apiSecret
}
You can then use the
useApiSecret function in your server code:
export default defineEventHandler(() => {
const apiSecret = useApiSecret()
// Do something with the apiSecret
})
addServerScanDir
Add directories to be scanned by Nitro. It will check for subdirectories, which will be registered
just like the
~/server folder is.
~/server/api,
~/server/routes,
~/server/middleware, and
~/server/utils are scanned.
import { addServerScanDir, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
meta: {
name: 'my-module',
configKey: 'myModule',
},
setup (options) {
const { resolve } = createResolver(import.meta.url)
addServerScanDir(resolve('./runtime/server'))
},
})
function addServerScanDir (dirs: string | string[], opts: { prepend?: boolean }): void
|Property
|Type
|Required
|Description
dirs
string | string[]
true
|A directory or an array of directories to register to be scanned for by Nitro as server dirs.
opts
{ prepend?: boolean }
false
|Options for the import directory. If
prepend is
true, the directory is added to the beginning of the scan list.
You can use
addServerScanDir to add a directory to be scanned by Nitro. This is useful when you want to add a custom server directory.
import { addServerScanDir, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'
export default defineNuxtModule({
meta: {
name: 'my-module',
configKey: 'myModule',
},
setup (options) {
const { resolve } = createResolver(import.meta.url)
addServerScanDir(resolve('./runtime/server'))
},
})
export function hello () {
return 'Hello from server utils!'
}
You can then use the
hello function in your server code.
export default defineEventHandler(() => {
return hello() // Hello from server utils!
})
Nuxt Kit provides a set of utilities to help you resolve paths. These functions allow you to resolve paths relative to the current module, with unknown name or extension.