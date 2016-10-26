Nitro is an open source TypeScript framework to build ultra-fast web servers. Nuxt uses Nitro as its server engine. You can use useNitro to access the Nitro instance, addServerHandler to add a server handler, addDevServerHandler to add a server handler to be used only in development mode, addServerPlugin to add a plugin to extend Nitro's runtime behavior, and addPrerenderRoutes to add routes to be prerendered by Nitro.

Adds a Nitro server handler. Use this if you want to create server middleware or a custom route.

import { addServerHandler , createResolver , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { setup ( options ) { const { resolve } = createResolver ( import . meta . url ) addServerHandler ( { route : ' /robots.txt ' , handler : resolve ( ' ./runtime/robots.get ' ) , } ) }, } )

function addServerHandler ( handler : NitroEventHandler ): void

handler: A handler object with the following properties:

Property Type Required Description handler string true Path to event handler. route string false Path prefix or route. If an empty string used, will be used as a middleware. middleware boolean false Specifies this is a middleware handler. Middleware are called on every route and should normally return nothing to pass to the next handlers. lazy boolean false Use lazy loading to import the handler. This is useful when you only want to load the handler on demand. method string false Router method matcher. If handler name contains method name, it will be used as a default value.

You can use addServerHandler to add a server handler from your module.

module.ts runtime/robots.get.ts import { addServerHandler , createResolver , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { setup ( options ) { const { resolve } = createResolver ( import . meta . url ) addServerHandler ( { route : ' /robots.txt ' , handler : resolve ( ' ./runtime/robots.get ' ) , } ) }, } ) export default defineEventHandler ( () => { return { body : ` User-agent: *

Disallow: / ` , } } )

When you access /robots.txt , it will return the following response:

User-agent: * Disallow: /

Adds a Nitro server handler to be used only in development mode. This handler will be excluded from production build.

import { defineEventHandler } from ' h3 ' import { addDevServerHandler , createResolver , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { setup () { addDevServerHandler ( { handler : defineEventHandler ( () => { return { body : ` Response generated at ${ new Date () . toISOString () }` , } } ) , route : ' /_handler ' , } ) }, } )

function addDevServerHandler ( handler : NitroDevEventHandler ): void

handler: A handler object with the following properties:

Property Type Required Description handler EventHandler true Event handler. route string false Path prefix or route. If an empty string used, will be used as a middleware.

In some cases, you may want to create a server handler specifically for development purposes, such as a Tailwind config viewer.

import { joinURL } from ' ufo ' import { addDevServerHandler , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { async setup ( options , nuxt ) { const route = joinURL ( nuxt . options . app ?. baseURL , ' /_tailwind ' ) // @ts-expect-error - tailwind-config-viewer does not have correct types const createServer = await import ( ' tailwind-config-viewer/server/index.js ' ) . then ( r => r . default || r ) as any const viewerDevMiddleware = createServer ( { tailwindConfigProvider : () => options , routerPrefix : route } ) . asMiddleware () addDevServerHandler ( { route , handler : viewerDevMiddleware } ) }, } )

Returns the Nitro instance.

You can call useNitro() only after ready hook.

Changes to the Nitro instance configuration are not applied.

import { defineNuxtModule , useNitro } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { setup ( options , nuxt ) { const resolver = createResolver ( import . meta . url ) nuxt . hook ( ' ready ' , () => { const nitro = useNitro () // Do something with Nitro instance } ) }, } )

function useNitro (): Nitro

Add plugin to extend Nitro's runtime behavior.

You can read more about Nitro plugins in the You can read more about Nitro plugins in the Nitro documentation

It is necessary to explicitly import defineNitroPlugin from nitropack/runtime within your plugin file. The same requirement applies to utilities such as useRuntimeConfig .

import { addServerPlugin , createResolver , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { setup () { const { resolve } = createResolver ( import . meta . url ) addServerPlugin ( resolve ( ' ./runtime/plugin.ts ' )) }, } )

function addServerPlugin ( plugin : string ): void

Property Type Required Description plugin string true Path to the plugin. The plugin must export a default function that accepts the Nitro instance as an argument.

module.ts runtime/plugin.ts import { addServerPlugin , createResolver , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { setup () { const { resolve } = createResolver ( import . meta . url ) addServerPlugin ( resolve ( ' ./runtime/plugin.ts ' )) }, } ) export default defineNitroPlugin ( ( nitroApp ) => { nitroApp . hooks . hook ( ' request ' , ( event ) => { console . log ( ' on request ' , event . path ) } ) nitroApp . hooks . hook ( ' beforeResponse ' , ( event , { body }) => { console . log ( ' on response ' , event . path , { body } ) } ) nitroApp . hooks . hook ( ' afterResponse ' , ( event , { body }) => { console . log ( ' on after response ' , event . path , { body } ) } ) } )

Add routes to be prerendered to Nitro.

import { addPrerenderRoutes , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { meta : { name : ' nuxt-sitemap ' , configKey : ' sitemap ' , }, defaults : { sitemapUrl : ' /sitemap.xml ' , prerender : true , }, setup ( options ) { if ( options . prerender ) { addPrerenderRoutes ( options . sitemapUrl ) } }, } )

function addPrerenderRoutes ( routes : string | string [] ): void

Property Type Required Description routes string | string[] true A route or an array of routes to prerender.

Add imports to the server. It makes your imports available in Nitro without the need to import them manually.

import { addServerImports , createResolver , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { setup ( options ) { const names = [ ' useStoryblok ' , ' useStoryblokApi ' , ' useStoryblokBridge ' , ' renderRichText ' , ' RichTextSchema ' , ] names . forEach ( name => addServerImports ( { name , as : name , from : ' @storyblok/vue ' } ) , ) }, } )

function addServerImports ( dirs : Import | Import [] ): void

imports : An object or an array of objects with the following properties:

Property Type Required Description name string true Import name to be detected. from string true Module specifier to import from. priority number false Priority of the import; if multiple imports have the same name, the one with the highest priority will be used. disabled boolean false If this import is disabled. meta Record<string, any> false Metadata of the import. type boolean false If this import is a pure type import. typeFrom string false Use this as the from value when generating type declarations. as string false Import as this name.

Add a directory to be scanned for auto-imports by Nitro.

import { addServerImportsDir , createResolver , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { meta : { name : ' my-module ' , configKey : ' myModule ' , }, setup ( options ) { const { resolve } = createResolver ( import . meta . url ) addServerImportsDir ( resolve ( ' ./runtime/server/composables ' )) }, } )

function addServerImportsDir ( dirs : string | string [] , opts : { prepend ?: boolean }): void

Property Type Required Description dirs string | string[] true A directory or an array of directories to register to be scanned by Nitro. opts { prepend?: boolean } false Options for the import directory. If prepend is true , the directory is added to the beginning of the scan list.

You can use addServerImportsDir to add a directory to be scanned by Nitro. This is useful when you want Nitro to auto-import functions from a custom server directory.

module.ts runtime/server/composables/index.ts import { addServerImportsDir , createResolver , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { meta : { name : ' my-module ' , configKey : ' myModule ' , }, setup ( options ) { const { resolve } = createResolver ( import . meta . url ) addServerImportsDir ( resolve ( ' ./runtime/server/composables ' )) }, } ) export function useApiSecret () { const { apiSecret } = useRuntimeConfig () return apiSecret }

You can then use the useApiSecret function in your server code:

runtime/server/api/hello.ts export default defineEventHandler ( () => { const apiSecret = useApiSecret () // Do something with the apiSecret } )

Add directories to be scanned by Nitro. It will check for subdirectories, which will be registered just like the ~/server folder is.

Only ~/server/api , ~/server/routes , ~/server/middleware , and ~/server/utils are scanned.

import { addServerScanDir , createResolver , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { meta : { name : ' my-module ' , configKey : ' myModule ' , }, setup ( options ) { const { resolve } = createResolver ( import . meta . url ) addServerScanDir ( resolve ( ' ./runtime/server ' )) }, } )

function addServerScanDir ( dirs : string | string [] , opts : { prepend ?: boolean }): void

Property Type Required Description dirs string | string[] true A directory or an array of directories to register to be scanned for by Nitro as server dirs. opts { prepend?: boolean } false Options for the import directory. If prepend is true , the directory is added to the beginning of the scan list.

You can use addServerScanDir to add a directory to be scanned by Nitro. This is useful when you want to add a custom server directory.

module.ts runtime/server/utils/index.ts import { addServerScanDir , createResolver , defineNuxtModule } from ' @nuxt/kit ' export default defineNuxtModule ( { meta : { name : ' my-module ' , configKey : ' myModule ' , }, setup ( options ) { const { resolve } = createResolver ( import . meta . url ) addServerScanDir ( resolve ( ' ./runtime/server ' )) }, } ) export function hello () { return ' Hello from server utils! ' }

You can then use the hello function in your server code.