Nitro

Nuxt Kit provides a set of utilities to help you work with Nitro. These functions allow you to add server handlers, plugins, and prerender routes.

Nitro is an open source TypeScript framework to build ultra-fast web servers. Nuxt uses Nitro as its server engine. You can use useNitro to access the Nitro instance, addServerHandler to add a server handler, addDevServerHandler to add a server handler to be used only in development mode, addServerPlugin to add a plugin to extend Nitro's runtime behavior, and addPrerenderRoutes to add routes to be prerendered by Nitro.

addServerHandler

Adds a Nitro server handler. Use this if you want to create server middleware or a custom route.

Usage

import { addServerHandler, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'

export default defineNuxtModule({
  setup (options) {
    const { resolve } = createResolver(import.meta.url)

    addServerHandler({
      route: '/robots.txt',
      handler: resolve('./runtime/robots.get'),
    })
  },
})

Type

function addServerHandler (handler: NitroEventHandler): void

Parameters

handler: A handler object with the following properties:

PropertyTypeRequiredDescription
handlerstringtruePath to event handler.
routestringfalsePath prefix or route. If an empty string used, will be used as a middleware.
middlewarebooleanfalseSpecifies this is a middleware handler. Middleware are called on every route and should normally return nothing to pass to the next handlers.
lazybooleanfalseUse lazy loading to import the handler. This is useful when you only want to load the handler on demand.
methodstringfalseRouter method matcher. If handler name contains method name, it will be used as a default value.

Examples

Basic Usage

You can use addServerHandler to add a server handler from your module.

When you access /robots.txt, it will return the following response:

User-agent: *
Disallow: /

addDevServerHandler

Adds a Nitro server handler to be used only in development mode. This handler will be excluded from production build.

Usage

import { defineEventHandler } from 'h3'
import { addDevServerHandler, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'

export default defineNuxtModule({
  setup () {
    addDevServerHandler({
      handler: defineEventHandler(() => {
        return {
          body: `Response generated at ${new Date().toISOString()}`,
        }
      }),
      route: '/_handler',
    })
  },
})

Type

function addDevServerHandler (handler: NitroDevEventHandler): void

Parameters

handler: A handler object with the following properties:

PropertyTypeRequiredDescription
handlerEventHandlertrueEvent handler.
routestringfalsePath prefix or route. If an empty string used, will be used as a middleware.

Examples

Basic Usage

In some cases, you may want to create a server handler specifically for development purposes, such as a Tailwind config viewer.

import { joinURL } from 'ufo'
import { addDevServerHandler, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'

export default defineNuxtModule({
  async setup (options, nuxt) {
    const route = joinURL(nuxt.options.app?.baseURL, '/_tailwind')

    // @ts-expect-error - tailwind-config-viewer does not have correct types
    const createServer = await import('tailwind-config-viewer/server/index.js').then(r => r.default || r) as any
    const viewerDevMiddleware = createServer({ tailwindConfigProvider: () => options, routerPrefix: route }).asMiddleware()

    addDevServerHandler({ route, handler: viewerDevMiddleware })
  },
})

useNitro

Returns the Nitro instance.

You can call useNitro() only after ready hook.
Changes to the Nitro instance configuration are not applied.

Usage

import { defineNuxtModule, useNitro } from '@nuxt/kit'

export default defineNuxtModule({
  setup (options, nuxt) {
    const resolver = createResolver(import.meta.url)

    nuxt.hook('ready', () => {
      const nitro = useNitro()
      // Do something with Nitro instance
    })
  },
})

Type

function useNitro (): Nitro

addServerPlugin

Add plugin to extend Nitro's runtime behavior.

You can read more about Nitro plugins in the Nitro documentation.
It is necessary to explicitly import defineNitroPlugin from nitropack/runtime within your plugin file. The same requirement applies to utilities such as useRuntimeConfig.

Usage

import { addServerPlugin, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'

export default defineNuxtModule({
  setup () {
    const { resolve } = createResolver(import.meta.url)
    addServerPlugin(resolve('./runtime/plugin.ts'))
  },
})

Type

function addServerPlugin (plugin: string): void

Parameters

PropertyTypeRequiredDescription
pluginstringtruePath to the plugin. The plugin must export a default function that accepts the Nitro instance as an argument.

Examples

addPrerenderRoutes

Add routes to be prerendered to Nitro.

Usage

import { addPrerenderRoutes, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'

export default defineNuxtModule({
  meta: {
    name: 'nuxt-sitemap',
    configKey: 'sitemap',
  },
  defaults: {
    sitemapUrl: '/sitemap.xml',
    prerender: true,
  },
  setup (options) {
    if (options.prerender) {
      addPrerenderRoutes(options.sitemapUrl)
    }
  },
})

Type

function addPrerenderRoutes (routes: string | string[]): void

Parameters

PropertyTypeRequiredDescription
routesstring | string[]trueA route or an array of routes to prerender.

addServerImports

Add imports to the server. It makes your imports available in Nitro without the need to import them manually.

Usage

import { addServerImports, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'

export default defineNuxtModule({
  setup (options) {
    const names = [
      'useStoryblok',
      'useStoryblokApi',
      'useStoryblokBridge',
      'renderRichText',
      'RichTextSchema',
    ]

    names.forEach(name =>
      addServerImports({ name, as: name, from: '@storyblok/vue' }),
    )
  },
})

Type

function addServerImports (dirs: Import | Import[]): void

Parameters

imports: An object or an array of objects with the following properties:

PropertyTypeRequiredDescription
namestringtrueImport name to be detected.
fromstringtrueModule specifier to import from.
prioritynumberfalsePriority of the import; if multiple imports have the same name, the one with the highest priority will be used.
disabledbooleanfalseIf this import is disabled.
metaRecord<string, any>falseMetadata of the import.
typebooleanfalseIf this import is a pure type import.
typeFromstringfalseUse this as the from value when generating type declarations.
asstringfalseImport as this name.

addServerImportsDir

Add a directory to be scanned for auto-imports by Nitro.

Usage

import { addServerImportsDir, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'

export default defineNuxtModule({
  meta: {
    name: 'my-module',
    configKey: 'myModule',
  },
  setup (options) {
    const { resolve } = createResolver(import.meta.url)
    addServerImportsDir(resolve('./runtime/server/composables'))
  },
})

Type

function addServerImportsDir (dirs: string | string[], opts: { prepend?: boolean }): void

Parameters

PropertyTypeRequiredDescription
dirsstring | string[]trueA directory or an array of directories to register to be scanned by Nitro.
opts{ prepend?: boolean }falseOptions for the import directory. If prepend is true, the directory is added to the beginning of the scan list.

Examples

You can use addServerImportsDir to add a directory to be scanned by Nitro. This is useful when you want Nitro to auto-import functions from a custom server directory.

You can then use the useApiSecret function in your server code:

runtime/server/api/hello.ts
export default defineEventHandler(() => {
  const apiSecret = useApiSecret()
  // Do something with the apiSecret
})

addServerScanDir

Add directories to be scanned by Nitro. It will check for subdirectories, which will be registered just like the ~/server folder is.

Only ~/server/api, ~/server/routes, ~/server/middleware, and ~/server/utils are scanned.

Usage

import { addServerScanDir, createResolver, defineNuxtModule } from '@nuxt/kit'

export default defineNuxtModule({
  meta: {
    name: 'my-module',
    configKey: 'myModule',
  },
  setup (options) {
    const { resolve } = createResolver(import.meta.url)
    addServerScanDir(resolve('./runtime/server'))
  },
})

Type

function addServerScanDir (dirs: string | string[], opts: { prepend?: boolean }): void

Parameters

PropertyTypeRequiredDescription
dirsstring | string[]trueA directory or an array of directories to register to be scanned for by Nitro as server dirs.
opts{ prepend?: boolean }falseOptions for the import directory. If prepend is true, the directory is added to the beginning of the scan list.

Examples

You can use addServerScanDir to add a directory to be scanned by Nitro. This is useful when you want to add a custom server directory.

You can then use the hello function in your server code.

runtime/server/api/hello.ts
export default defineEventHandler(() => {
  return hello() // Hello from server utils!
})