nuxt test

The test command runs tests using @nuxt/test-utils.
Terminal
npx nuxt test [ROOTDIR] [--cwd=<directory>] [--logLevel=<silent|info|verbose>] [--dev] [--watch]

This command sets process.env.NODE_ENV to test if not already set.

Arguments

ArgumentDescription
ROOTDIR="."Specifies the working directory (default: .)

Options

OptionDefaultDescription
--cwd=<directory>Specify the working directory, this takes precedence over ROOTDIR (default: .)
--logLevel=<silent|info|verbose>Specify build-time log level
--devRun in dev mode
--watchWatch mode
This command sets process.env.NODE_ENV to test.