npx nuxt test [ROOTDIR] [--cwd=<directory>] [--logLevel=<silent|info|verbose>] [--dev] [--watch]
The
test command runs tests using
@nuxt/test-utils. This command sets
process.env.NODE_ENV to
test if not already set.
|Argument
|Description
ROOTDIR="."
|Specifies the working directory (default:
.)
|Option
|Default
|Description
--cwd=<directory>
|Specify the working directory, this takes precedence over ROOTDIR (default:
.)
--logLevel=<silent|info|verbose>
|Specify build-time log level
--dev
|Run in dev mode
--watch
|Watch mode
process.env.NODE_ENV to
test.