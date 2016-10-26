Terminal npx nuxt add < TEMPLAT E > < NAM E > [--cwd=<directory>] [ --logLevel =< silent | info | verbose >] [ --force ]

Argument Description TEMPLATE Specify which template to generate (options: <api|app|app-config|component|composable|error|layer|layout|middleware|module|page|plugin|server-middleware|server-plugin|server-route|server-util>) NAME Specify name of the generated file

Option Default Description --cwd=<directory> . Specify the working directory --logLevel=<silent|info|verbose> Specify build-time log level --force false Force override file if it already exists

Modifiers:

Some templates support additional modifier flags to add a suffix (like .client or .get ) to their name.

Terminal # Generates `/plugins/sockets.client.ts` npx nuxt add plugin sockets --client

Modifier flags: --mode client|server or --client or --server

Terminal # Generates `app/components/TheHeader.vue` npx nuxt add component TheHeader

Terminal # Generates `app/composables/foo.ts` npx nuxt add composable foo

Terminal # Generates `app/layouts/custom.vue` npx nuxt add layout custom

Modifier flags: --mode client|server or --client or --server

Terminal # Generates `app/plugins/analytics.ts` npx nuxt add plugin analytics

Terminal # Generates `app/pages/about.vue` npx nuxt add page about

Terminal # Generates `app/pages/category/[id].vue` npx nuxt add page " category/[id] "

Modifier flags: --global

Terminal # Generates `app/middleware/auth.ts` npx nuxt add middleware auth

Modifier flags: --method (can accept connect , delete , get , head , options , patch , post , put or trace ) or alternatively you can directly use --get , --post , etc.

Terminal # Generates `server/api/hello.ts` npx nuxt add api hello