npx nuxt add <TEMPLATE> <NAME> [--cwd=<directory>] [--logLevel=<silent|info|verbose>] [--force]
|Argument
|Description
TEMPLATE
|Specify which template to generate (options: <api|app|app-config|component|composable|error|layer|layout|middleware|module|page|plugin|server-middleware|server-plugin|server-route|server-util>)
NAME
|Specify name of the generated file
|Option
|Default
|Description
--cwd=<directory>
.
|Specify the working directory
--logLevel=<silent|info|verbose>
|Specify build-time log level
--force
false
|Force override file if it already exists
Modifiers:
Some templates support additional modifier flags to add a suffix (like
.client or
.get) to their name.
# Generates `/plugins/sockets.client.ts`
npx nuxt add plugin sockets --client
nuxt add component
--mode client|server or
--client or
--server
# Generates `app/components/TheHeader.vue`
npx nuxt add component TheHeader
nuxt add composable
# Generates `app/composables/foo.ts`
npx nuxt add composable foo
nuxt add layout
# Generates `app/layouts/custom.vue`
npx nuxt add layout custom
nuxt add plugin
--mode client|server or
--clientor
--server
# Generates `app/plugins/analytics.ts`
npx nuxt add plugin analytics
nuxt add page
# Generates `app/pages/about.vue`
npx nuxt add page about
# Generates `app/pages/category/[id].vue`
npx nuxt add page "category/[id]"
nuxt add middleware
--global
# Generates `app/middleware/auth.ts`
npx nuxt add middleware auth
nuxt add api
--method (can accept
connect,
delete,
get,
head,
options,
patch,
post,
put or
trace) or alternatively you can directly use
--get,
--post, etc.
# Generates `server/api/hello.ts`
npx nuxt add api hello
nuxt add layer
# Generates `layers/subscribe/nuxt.config.ts`
npx nuxt add layer subscribe