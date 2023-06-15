The
<NuxtTime> component lets you display dates and times in a locale-friendly format with proper
<time> HTML semantics. It ensures consistent rendering between server and client without hydration mismatches.
You can use the
<NuxtTime> component anywhere in your app:
<template>
<NuxtTime :datetime="Date.now()" />
</template>
datetime
Date | number | string
true
The date and time value to display. You can provide:
Date object
<template>
<NuxtTime :datetime="Date.now()" />
<NuxtTime :datetime="new Date()" />
<NuxtTime datetime="2023-06-15T09:30:00.000Z" />
</template>
locale
string
false
The BCP 47 language tag for formatting (e.g., 'en-US', 'fr-FR', 'ja-JP'):
<template>
<NuxtTime
:datetime="Date.now()"
locale="fr-FR"
/>
</template>
The component accepts any property from the Intl.DateTimeFormat options:
<template>
<NuxtTime
:datetime="Date.now()"
year="numeric"
month="long"
day="numeric"
hour="2-digit"
minute="2-digit"
/>
</template>
This would output something like: "April 22, 2025, 08:30 AM"
relative
boolean
false
false
Enables relative time formatting using the Intl.RelativeTimeFormat API:
<template>
<!-- Shows something like "5 minutes ago" -->
<NuxtTime
:datetime="Date.now() - 5 * 60 * 1000"
relative
/>
</template>
When
relative is set to
true, the component also accepts properties from Intl.RelativeTimeFormat:
style being a reserved prop,
relativeStyle prop is used instead.
<template>
<NuxtTime
:datetime="Date.now() - 3 * 24 * 60 * 60 * 1000"
relative
numeric="auto"
relative-style="long"
/>
</template>
This would output something like: "3 days ago" or "last Friday" depending on the
numeric setting.
<template>
<NuxtTime :datetime="Date.now()" />
</template>
<template>
<NuxtTime
:datetime="Date.now()"
weekday="long"
year="numeric"
month="short"
day="numeric"
hour="numeric"
minute="numeric"
second="numeric"
time-zone-name="short"
/>
</template>
<template>
<div>
<p>
<NuxtTime
:datetime="Date.now() - 30 * 1000"
relative
/>
<!-- 30 seconds ago -->
</p>
<p>
<NuxtTime
:datetime="Date.now() - 45 * 60 * 1000"
relative
/>
<!-- 45 minutes ago -->
</p>
<p>
<NuxtTime
:datetime="Date.now() + 2 * 24 * 60 * 60 * 1000"
relative
/>
<!-- in 2 days -->
</p>
</div>
</template>
<template>
<div>
<NuxtTime
:datetime="Date.now()"
locale="en-US"
weekday="long"
/>
<NuxtTime
:datetime="Date.now()"
locale="fr-FR"
weekday="long"
/>
<NuxtTime
:datetime="Date.now()"
locale="ja-JP"
weekday="long"
/>
</div>
</template>