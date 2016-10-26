Nuxt and hydration

When developing, you may face hydration issues. Don't ignore those warnings.
Hydration mismatches are not just warnings - they are indicators of serious problems that can break your application:
Vue will log hydration mismatch warnings in the browser console during development:
Problem: Using browser-specific APIs during server-side rendering.
<template>
<div>User preference: {{ userTheme }}</div>
</template>
<script setup>
// This will cause hydration mismatch!
// localStorage doesn't exist on the server!
const userTheme = localStorage.getItem('theme') || 'light'
</script>
Solution: You can use
useCookie:
<template>
<div>User preference: {{ userTheme }}</div>
</template>
<script setup>
// This works on both server and client
const userTheme = useCookie('theme', { default: () => 'light' })
</script>
Problem: Different data between server and client.
<template>
<div>{{ Math.random() }}</div>
</template>
Solution: Use SSR-friendly state:
<template>
<div>{{ state }}</div>
</template>
<script setup>
const state = useState('random', () => Math.random())
</script>
Problem: Using client-only conditions during SSR.
<template>
<div v-if="window?.innerWidth > 768">
Desktop content
</div>
</template>
Solution: Use media queries or handle it client-side:
<template>
<div class="responsive-content">
<div class="hidden md:block">Desktop content</div>
<div class="md:hidden">Mobile content</div>
</div>
</template>
Problem: Libraries that modify the DOM or have browser dependencies (this happens a LOT with tag managers).
<script setup>
if (import.meta.client) {
const { default: SomeBrowserLibrary } = await import('browser-only-lib')
SomeBrowserLibrary.init()
}
</script>
Solution: Initialise libraries after hydration has completed:
<script setup>
onMounted(async () => {
const { default: SomeBrowserLibrary } = await import('browser-only-lib')
SomeBrowserLibrary.init()
})
</script>
Problem: Content that changes based on current time.
<template>
<div>{{ greeting }}</div>
</template>
<script setup>
const hour = new Date().getHours()
const greeting = hour < 12 ? 'Good morning' : 'Good afternoon'
</script>
Solution: Use
NuxtTime component or handle it client-side:
<template>
<div>
<NuxtTime :date="new Date()" format="HH:mm" />
</div>
</template>
<template>
<div>
<ClientOnly>
{{ greeting }}
<template #fallback>
Hello!
</template>
</ClientOnly>
</div>
</template>
<script setup>
const greeting = ref('Hello!')
onMounted(() => {
const hour = new Date().getHours()
greeting.value = hour < 12 ? 'Good morning' : 'Good afternoon'
})
</script>
useFetch,
useAsyncData,
useState
ClientOnly component for browser-specific content
onMounted