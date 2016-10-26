Configuration

Learn how to configure Nuxt Bridge to your own needs.

Feature Flags

You can optionally disable some features from bridge or opt-in to less stable ones. In normal circumstances, it is always best to stick with defaults!

You can check bridge/src/module.ts for latest defaults.

nuxt.config.ts
import { defineNuxtConfig } from '@nuxt/bridge'

export default defineNuxtConfig({
  bridge: {

    // -- Opt-in features --

    // Use Vite as the bundler instead of webpack 4
    // vite: true,

    // Enable Nuxt 3 compatible useHead
    // meta: true,

    // Enable definePageMeta macro
    // macros: {
    //   pageMeta: true
    // },

    // Enable transpiling TypeScript with esbuild
    // typescript: {
    //   esbuild: true
    // },

    // -- Default features --

    // Use legacy server instead of Nitro
    // nitro: false,

    // Disable Nuxt 3 compatible `nuxtApp` interface
    // app: false,

    // Disable Composition API support
    // capi: false,

    // ... or just disable legacy Composition API support
    // capi: {
    //   legacy: false
    // },

    // Do not transpile modules
    // transpile: false,

    // Disable <script setup> support
    // scriptSetup: false,

    // Disable composables auto importing
    // imports: false,

    // Do not warn about module incompatibilities
    // constraints: false
  },

  vite: {
    // Config for Vite
  },
})

Migration of each option

router.base

export default defineNuxtConfig({
- router: {
-   base: '/my-app/'
- }
+ app: {
+   baseURL: '/my-app/'
+ }
})

build.publicPath

export default defineNuxtConfig({
- build: {
-   publicPath: 'https://my-cdn.net'
- }
+ app: {
+   cdnURL: 'https://my-cdn.net'
+ }
})