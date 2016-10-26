You can optionally disable some features from bridge or opt-in to less stable ones. In normal circumstances, it is always best to stick with defaults!
You can check bridge/src/module.ts for latest defaults.
import { defineNuxtConfig } from '@nuxt/bridge'
export default defineNuxtConfig({
bridge: {
// -- Opt-in features --
// Use Vite as the bundler instead of webpack 4
// vite: true,
// Enable Nuxt 3 compatible useHead
// meta: true,
// Enable definePageMeta macro
// macros: {
// pageMeta: true
// },
// Enable transpiling TypeScript with esbuild
// typescript: {
// esbuild: true
// },
// -- Default features --
// Use legacy server instead of Nitro
// nitro: false,
// Disable Nuxt 3 compatible `nuxtApp` interface
// app: false,
// Disable Composition API support
// capi: false,
// ... or just disable legacy Composition API support
// capi: {
// legacy: false
// },
// Do not transpile modules
// transpile: false,
// Disable <script setup> support
// scriptSetup: false,
// Disable composables auto importing
// imports: false,
// Do not warn about module incompatibilities
// constraints: false
},
vite: {
// Config for Vite
},
})
export default defineNuxtConfig({
- router: {
- base: '/my-app/'
- }
+ app: {
+ baseURL: '/my-app/'
+ }
})
export default defineNuxtConfig({
- build: {
- publicPath: 'https://my-cdn.net'
- }
+ app: {
+ cdnURL: 'https://my-cdn.net'
+ }
})